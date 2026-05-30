Massimiliano Allegri è molto vicino a diventare l’allenatore del Napoli, con un accordo già raggiunto con il club. Il tecnico livornese sostituirebbe Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il contratto da circa 5,5 milioni di euro è ancora attivo con il club di appartenenza, il Milan, e il passaggio potrebbe avvenire a breve. La trattativa con il Napoli si concentra anche su un nodo da un milione di euro legato a un accordo precedente.

Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli. Il tecnico livornese è stato individuato da Aurelio De Laurentiis come successore di Antonio Conte e l’intesa con il club azzurro sarebbe già stata raggiunta. Prima dell’annuncio ufficiale, però, resta da risolvere una questione economica e contrattuale che coinvolge il Milan. L’allenatore, infatti, risulta ancora sotto contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2027. Un accordo che prevede uno stipendio da circa 5,5 milioni di euro a stagione e che deve essere formalmente risolto prima che Allegri possa iniziare la sua nuova avventura in Campania. Il contratto che lega ancora Allegri al Milan. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Allegri al Napoli, il nodo da 1 milione col Milan: contratto da 5,5 milioni ancora attivo

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