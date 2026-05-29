Il 22 giugno si terrà l’elezione del nuovo presidente della federazione calcistica. Tra i nomi in corsa per il ruolo di allenatore della nazionale ci sono due opzioni principali: uno con un ingaggio più elevato e l’altro con costi più contenuti. La scelta tra i candidati potrebbe influenzare anche le decisioni sulla guida tecnica della squadra azzurra. Nessun altro dettaglio sui candidati o sui piani futuri è stato ancora comunicato.

Se la storia dell’Italia fosse un romanzo di fantascienza, sarebbe di quelli ambientati in una realtà distopica, dove i protagonisti si salvano con una macchina del tempo. Ma tornare al passato e cancellare gli errori è impossibile. C’è un solo modo per tirarsi fuori dai guai. Non sbagliare più le scelte, cominciando da quella cruciale: il nuovo ct. Non manca molto. Il 24 giugno a mezzogiorno avremmo potuto giocare a Seattle contro il Qatar, dall’altra parte del mondo (e del Mondiale), ultimo turno del gruppo. Invece lì ci sarà la Bosnia. La nostra partita si svolgerà a Roma e probabilmente il risultato, quel giorno, sarà già scritto. La partita del ct azzurro, con Conte e Mancini sul ring. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, la grande corsa al ct: Conte il preferito, Mancini costa meno. I dettagli

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