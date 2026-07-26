Durante l'E-prix di Tokyo, il pilota De Vries ha conquistato la vittoria nella seconda gara. Con questa affermazione, il pilota Dennis ha preso il comando della classifica mondiale. La gara si è svolta senza incidenti rilevanti e si è conclusa con la vittoria di De Vries e il passaggio di Dennis in testa alla classifica generale.

L'E-prix di Tokyo ha sicuramente apparecchiato la scena per un emozionante finale della stagione 12 di Formula E. Dopo la clamorosa vittoria con bluff di Dan Ticktum nella gara del sabato, la corsa della domenica ha invece spostato i riflettori su un coriaceo Nyck De Vries, bravo a sfruttare i vari colpi di scena per conquistare un'insperata vittoria con la sua Mahindra, e soprattutto su un motivatissimo Jake Dennis, terzo con la sua Andretti dietro alla Citroën di Nick Cassidy e capace di così di conquistare la vetta della classifica scavalcando sia Evans che Wehrlein. Saranno probabilmente questi tre piloti, con il possibile inserimento dell'iridato uscente Oliver Rowland, a giocarsi il titolo iridato nell'ultimo doppio round di Londra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-prix Tokyo thriller: De Vries vince la seconda gara, Dennis balza in testa al mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E-prix Tokyo: Ticktum vince in volata su Dennis, Evans torna leaderDurante l'E-prix di Tokyo, il pilota Ticktum ha conquistato la vittoria in volata su Dennis.

De Vries indovina la strategia e vince gara 2, classifica mondiale capovoltaLa pioggia ha cambiato le condizioni della gara, passando dall’asfalto bagnato a una pista che si stava asciugando.

Argomenti più discussi: FE | Gli orari dell'E-Prix di Tokyo: è tutto pronto per la lotta Wehrlein-Evans, ultima spiaggia per Rowland?; Nissan Formula E team lancia The NISMO Pit in occasione dell’E-Prix di Tokyo; Formula1, Norris si gode la pole: Dura stare davanti alle Ferrari; Russell polemico con la Mercedes: Voglio la stessa macchina di Kimi. Ero più lento di una F2.

[OT] livrea speciale del team Andretti Formula E per il Tokyo e-prix reddit