De Vries indovina la strategia e vince gara 2 classifica mondiale capovolta
La pioggia ha cambiato le condizioni della gara, passando dall’asfalto bagnato a una pista che si stava asciugando. Nyck de Vries ha saputo adattarsi meglio, prevedendo i cambiamenti e scegliendo la strategia giusta. Così, ha conquistato la seconda gara del E-Prix in Giappone, modificando anche la classifica mondiale. La corsa si è svolta con le vetture che affrontavano la pista sempre più asciutta, dopo aver iniziato sotto l’acqua.
La pioggia cambia tutto. Nyck de Vries legge meglio di tutti una Tokyo che passa dall'asfalto allagato a una pista sempre più asciutta e conquista Gara 2 del E- Prix giapponese. Il pilota Mahindra firma il suo secondo successo stagionale dopo Mnaco, precedendo Nick Cassidy e uno straordinario Jake Dennis, capace di risalire dal 18° al 3° posto. Ma è soprattutto il Mondiale a uscire completamente rivoluzionato dal Giappone: Pascal Wehrlein e Mitch Evans restano fuori dalla zona punti, mentre Dennis balza al comando della classifica iridata a due gare dalla fine. I primi 3 sono racchiusi in 5 punti., La gara inizia sotto una pioggia battente, tanto da rendere necessario un giro dietro alla Safety Car prima della partenza da fermo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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