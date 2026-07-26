de vries indovina la strategia e vince gara 2 classifica mondiale capovolta

Notizia in breve

La pioggia ha cambiato le condizioni della gara, passando dall’asfalto bagnato a una pista che si stava asciugando. Nyck de Vries ha saputo adattarsi meglio, prevedendo i cambiamenti e scegliendo la strategia giusta. Così, ha conquistato la seconda gara del E-Prix in Giappone, modificando anche la classifica mondiale. La corsa si è svolta con le vetture che affrontavano la pista sempre più asciutta, dopo aver iniziato sotto l’acqua.