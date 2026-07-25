Durante l'E-prix di Tokyo, il pilota Ticktum ha conquistato la vittoria in volata su Dennis. Evans è tornato in testa alla classifica generale dopo aver completato il podio. La gara si è svolta come il 14° round del campionato mondiale di Formula E, attirando l'attenzione degli appassionati di motorsport. La corsa si è conclusa con un sorpasso deciso negli ultimi giri, portando Ticktum alla vittoria.

L'atteso E-prix di Tokyo, il primo a disputarsi sotto i riflettori, non ha deluso le attese. Nella gara odierna, round numero 14 del modiale Formula E 20252026, il britannico Dan Ticktum su Cupra Kiro si è infatti imposto con un sorpasso nelle ultime curve ai danni del connazionale Jake Dennis, conquistando così la sua prima vittoria stagionale. Il duello finale tra i due è stato caratterizzato da un apparente malinteso, con Ticktum che aveva assicurato via radio di non voler attaccare il pilota della Andretti (entrambi i team sono motorizzati Porsche), ma che nel finale, complice il calo prestazionale della vettura di Dennis, lo ha infilato senza remore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-prix Tokyo: Ticktum vince in volata su Dennis, Evans torna leader

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Dan Ticktum WINS Tokyo E-Prix Round 14 on the FINAL lap!

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