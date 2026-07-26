È morta a 101 anni Mary Rachewiltz la poetessa figlia di Ezra Pound

Mary de Rachewiltz, poetessa, scrittrice e traduttrice, è deceduta all’età di 101 anni. Era conosciuta come la figlia del poeta statunitense Ezra Pound e per aver curato le sue opere in italiano. La sua morte è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. È ricordata per il suo contributo alla letteratura e alla traduzione delle opere del padre.

È morta all’età di 101 anni Mary de Rachewiltz, poetessa, scrittrice e traduttrice, nota al grande pubblico per essere la figlia del poeta statunitense Ezra Pound e la principale curatrice delle sue opere in lingua italiana. Si è spenta serenamente, mantenendo la lucidità fino all’ultimo e circondata dall’affetto dei propri cari. Il legame con l’Alto Adige e la cittadinanza onoraria. Cresciuta a Gais, in Val Pusteria, Mary de Rachewiltz risiedeva a Castel Fontana, nel comune di Tirolo. Nel corso dei decenni ha partecipato attivamente e intensamente alla vita culturale della vicina Merano, trasformandola in un crocevia in grado di richiamare scrittori, artisti, musicisti e studenti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mary de Rachewiltz è morta a 101 anni: addio alla poetessa figlia di Ezra Pound

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