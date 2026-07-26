È morta a 101 anni Mary de Rachewiltz la figlia di Ezra Pound che ne custodì l'eredità per tutta la vita

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È morta a 101 anni la poetessa e traduttrice Mary de Rachewiltz che dedicò la vita all'opera del padre Ezra Pound, traducendo i "Cantos" e custodendone l'eredità letteraria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mary de Rachewiltz è morta a 101 anni: addio alla poetessa figlia di Ezra Pound

Video Mary de Rachewiltz è morta a 101 anni: addio alla poetessa figlia di Ezra Pound

Notizie e thread social correlati

Morta Mary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice figlia di Ezra Pound: aveva 101 anniMary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice, è deceduta all’età di 101 anni.

Leggi anche: Addio a Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound e custode della sua eredità letteraria

Temi più discussi: È morta la poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound: aveva 101 anni; Mondo della cultura in lutto, è morta Mary de Rachewiltz: la figlia di Ezra Pound aveva da poco compiuto 101 anni; Mary de Rachewiltz è morta a 101 anni: addio alla poetessa figlia di Ezra Pound; Addio a Mary de Rachewiltz, poetessa e figlia di Ezra Pound. Aveva 101 anni.

mary de rachewiltz è morta a 101Morta Mary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice figlia di Ezra Pound: aveva 101 anniMorta a 101 anni Mary de Rachewiltz: poetessa e saggista figlia di Ezra Pound, è stata la principale traduttrice del padre. Cordoglio del ministro Giuli ... virgilio.it

È morta a 101 anni Mary de Rachewiltz, la figlia di Ezra Pound che ne custodì l’eredità per tutta la vitaÈ morta a 101 anni la poetessa e traduttrice Mary de Rachewiltz che dedicò la vita all'opera del padre Ezra Pound, traducendo i Cantos e ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web