È morta a 101 anni Mary de Rachewiltz la figlia di Ezra Pound che ne custodì l'eredità per tutta la vita
È morta a 101 anni la poetessa e traduttrice Mary de Rachewiltz che dedicò la vita all'opera del padre Ezra Pound, traducendo i "Cantos" e custodendone l'eredità letteraria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mary de Rachewiltz è morta a 101 anni: addio alla poetessa figlia di Ezra Pound
Notizie e thread social correlati
Morta Mary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice figlia di Ezra Pound: aveva 101 anniMary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice, è deceduta all’età di 101 anni.
Leggi anche: Addio a Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound e custode della sua eredità letteraria
Temi più discussi: È morta la poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound: aveva 101 anni; Mondo della cultura in lutto, è morta Mary de Rachewiltz: la figlia di Ezra Pound aveva da poco compiuto 101 anni; Mary de Rachewiltz è morta a 101 anni: addio alla poetessa figlia di Ezra Pound; Addio a Mary de Rachewiltz, poetessa e figlia di Ezra Pound. Aveva 101 anni.
La poetessa, saggista e traduttrice Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound, è morta all’età di 101 anni a Merano... Leggi l'articolo #MaryDeRachewiltz facebook
Addio a Mary de Rachewiltz, poetessa e figlia di Ezra Pound. Aveva 101 anni x.com
Morta Mary de Rachewiltz, poetessa, saggista e traduttrice figlia di Ezra Pound: aveva 101 anniMorta a 101 anni Mary de Rachewiltz: poetessa e saggista figlia di Ezra Pound, è stata la principale traduttrice del padre. Cordoglio del ministro Giuli ... virgilio.it
È morta a 101 anni Mary de Rachewiltz, la figlia di Ezra Pound che ne custodì l’eredità per tutta la vitaÈ morta a 101 anni la poetessa e traduttrice Mary de Rachewiltz che dedicò la vita all'opera del padre Ezra Pound, traducendo i Cantos e ... fanpage.it