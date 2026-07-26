Uno spettacolo teatrale racconta la storia della Piaggio, evidenziando anche il ruolo di un territorio e delle persone che lo hanno plasmato. La rappresentazione mette in luce come, nel dopoguerra, l’Italia si sia risollevata grazie a lavoro e ingegno, attraverso la narrazione della fabbrica e della sua comunità. La pièce viene portata in scena a Peccioli, in provincia di Pisa, e si focalizza sulla rinascita industriale e sociale del paese.

PECCIOLI (Pisa) Non solo la storia di una fabbrica, la Piaggio, ma quella di un territorio, delle persone che lo hanno costruito e di un’Italia che, nel dopoguerra, ha saputo rialzarsi grazie al lavoro, all’ingegno e alla capacità di guardare avanti. È questo il cuore di “E l’Ape disse alla Vespa: ’Sì, Ciao’“, il nuovo spettacolo di Stefano Massini che, dopo il debutto sold out al Teatro Era di Pontedera, approda domani alle 21.30 all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli, nell’ambito della ventiduesima edizione del Festival 11Lune promosso dalla Fondazione Peccioliper. L’ingresso sarà gratuito, a conferma della volontà di rendere accessibile a tutti un racconto che appartiene alla memoria collettiva della Valdera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “E l’Ape disse alla Vespa: Sì, Ciao“. Massini porta in scena la Piaggio

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E L'APE DISSE ALLA VESPA: SÌ, CIAO

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