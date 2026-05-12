Nel panorama italiano delle due ruote, alcune marche hanno segnato profondamente la storia del Paese. La relazione tra queste aziende e il territorio si riflette nelle loro produzioni e nel modo in cui hanno contribuito allo sviluppo industriale nazionale. Tra queste, la Piaggio rappresenta un esempio significativo, con modelli iconici come la Vespa e l’Ape, che hanno accompagnato diverse epoche e trasformazioni nel settore.

C’è l’Italia delle due ruote che hanno fatto la storia del Paese, ma anche il rapporto con il territorio in questo "E l’Ape disse alla Vespa: Sì, Ciao". Un grande racconto corale sulla vita nella fabbrica Piaggio, un’epica familiare, un racconto di una Pontedera che divenne la capitale della metalmeccanica in Toscana. E allo stesso tempo l’esempio di un’Italia che cambia, insieme ai mezzi della Piaggio, prima con la Vespa, poi con l’Ape, passando per il Ciao e finendo con il Sì. E non a caso questo nuovo spettacolo di Stefano Massini va in scena al Teatro Era di Pontedera sabato alle 21, dove il drammaturgo è circondato da alcuni componenti, tra motori e marmitte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massini, la Piaggio e l’Italia delle due ruote

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Torna la ’Motosmatata’, la kermesse delle due ruote festeggia la 17esima edizione

‘Pedaliamo la natura', a Pasquetta un’escursione su due ruote nel cuore delle Valli di ArgentaC’è un modo diverso di vivere la Pasquetta: niente traffico, solo il suono della natura e il vento sul viso.

Argomenti più discussi: Stefano Massini racconta gli operai della Piaggio al Teatro Era di Pontedera; Massini, la Piaggio e l’Italia delle due ruote; E l’Ape disse alla Vespa: Sì, Ciao, al Teatro Era in scena lo spettacolo di Stefano Massini sulla storia della Piaggio – ASCOLTA; Massini porta la storia della Piaggio sul palco.

Lo spettacolo-omaggio di Massini agli operai Piaggio per 80/o anniversario Vespa. In scena a Pontedera. Raccontare quella fabbrica è raccontare l'Italia #ANSAmotori #ANSA x.com

Massini racconta l'Italia operaia: omaggio Piaggio e 80 anni Vespa a PontederaA Pontedera (Pisa), lo spettacolo E l'Ape disse alla Vespa: Sì, Ciao - Materiali per un'epica metalmeccanica di Stefano Massini rende omaggio agli operai Piaggio e celebra gli 80 anni della Vespa, i ... it.blastingnews.com