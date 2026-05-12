Massini la Piaggio e l’Italia delle due ruote

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama italiano delle due ruote, alcune marche hanno segnato profondamente la storia del Paese. La relazione tra queste aziende e il territorio si riflette nelle loro produzioni e nel modo in cui hanno contribuito allo sviluppo industriale nazionale. Tra queste, la Piaggio rappresenta un esempio significativo, con modelli iconici come la Vespa e l’Ape, che hanno accompagnato diverse epoche e trasformazioni nel settore.

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C’è l’Italia delle due ruote che hanno fatto la storia del Paese, ma anche il rapporto con il territorio in questo "E l’Ape disse alla Vespa: Sì, Ciao". Un grande racconto corale sulla vita nella fabbrica Piaggio, un’epica familiare, un racconto di una Pontedera che divenne la capitale della metalmeccanica in Toscana. E allo stesso tempo l’esempio di un’Italia che cambia, insieme ai mezzi della Piaggio, prima con la Vespa, poi con l’Ape, passando per il Ciao e finendo con il Sì. E non a caso questo nuovo spettacolo di Stefano Massini va in scena al Teatro Era di Pontedera sabato alle 21, dove il drammaturgo è circondato da alcuni componenti, tra motori e marmitte.🔗 Leggi su Lanazione.it

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