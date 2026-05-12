Al Teatro Era di Pontedera si terrà sabato 16 maggio uno spettacolo che ripercorre la storia della Piaggio, partendo dagli operai della fabbrica locale. L’evento, scritto e interpretato da Stefano Massini, sarà a ingresso gratuito con prenotazione online. La rappresentazione narra il passaggio dall’Ape alla Vespa, creando un racconto che coinvolge direttamente il pubblico presente, in un’unica data alle 21.

PONTEDERA – Parte dagli operai della Piaggio di Pontedera il racconto costruito da Stefano Massini E l’Ape disse alla Vespa: Sì, Ciao in scena al Teatro Era di Pontedera sabato (16 maggio), alle 21 in data unica e a ingresso gratuito, con prenotazione online su https:tinyurl.commassinipiaggio. L’evento sarà registrato da Radio Rai 3 e poi trasmesso in prima serata nazionale il prossimo 28 giugno. Una narrazione accessibile a tutti su memoria e lavoro quella realizzata dal Teatro della Toscana con il suo direttore artistico. ‘Materiali’ per un’epica della metalmeccanica che attraversa l’Italia dal primissimo dopoguerra alla metà degli Anni Ottanta e che cresce e si evolve insieme a prodotti che dallo stabilimento toscano vanno nei mercati di tanti Paesi del mondo: l’Ape, la Vespa, il Ciao, il Sì.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La storia della Piaggio diventa uno spettacolo: Stefano Massini in scena al teatro Era

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