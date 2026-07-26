Due ponti, uno tra Todi e Monte Castello di Vibio e l’altro a Marsciano, stanno per essere riaperti dopo i lavori di ristrutturazione. Entrambi sono considerati infrastrutture strategiche per la viabilità nella zona della Media Valle del Tevere. I lavori sono in fase di completamento e la riapertura è imminente. Nessuna data precisa è stata ancora comunicata.

TODI Due ponti, quello di Montemolino tra Todi e Monte Castello di Vibio, e quello di Poggio Aquilone, nel Comune di Marsciano, entrambi prossimi alla riapertura, entrambi infrastrutture strategiche per la viabilità della Media Valle del Tevere. A rivendicare la bontà di queste scelte è Enrico Melasecche, capogruppo della Lega Umbria. "Un unico impegno chiaro e determinato della giunta Tesei – afferma – là dove altri avevano lasciato disfunzioni e promesse inconcludenti". Sono stati completati il posizionamento delle campate e la costruzione dell’impalcato. Rimarrà al territorio la ribitumatura della strada del Furioso che passa attraverso Cecanibbi e ha consentito in questi mesi di superare le maggiori criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due ponti “strategici“. Lavori in dirittura d’arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Polo scolastico, lavori in dirittura di arrivoDal 3 giugno gli studenti potranno trasferirsi nel nuovo polo scolastico situato in via De Chirico ad Argenta.

Ex Tamburini, nuova vita. Lavori in dirittura d’arrivo. Appartamenti ai giovaniI lavori di ristrutturazione dell'ex Tamburini stanno proseguendo e sono in fase di completamento, con le operazioni che sembrano avanzare senza...

Temi più discussi: Due ponti strategici. Lavori in dirittura d’arrivo; Romagnese, maxi piano da due milioni di euro per la sicurezza dei ponti e della viabilità; Passante di Bologna, le altre opere: 2 ponti sul Reno e il Nodo di Funo per snellire il traffico.

Due ponti strategici. Lavori in dirittura d’arrivoTODI Due ponti, quello di Montemolino tra Todi e Monte Castello di Vibio, e quello di Poggio Aquilone, nel Comune di Marsciano, entrambi prossimi alla riapertura, entrambi infrastrutture strategiche p ... lanazione.it

Montemolino e Poggio Aquilone: due ponti e un impegno chiaro per la MVTDove altri avevano lasciato disfunzioni e inconcludenti promesse da decenni, la precedente giunta regionale ha portato avanti progetti, finanziamenti, procedure e cantieri con risultati molto concreti ... iltamtam.it