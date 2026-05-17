Polo scolastico lavori in dirittura di arrivo

Dal 3 giugno gli studenti potranno trasferirsi nel nuovo polo scolastico situato in via De Chirico ad Argenta. I lavori di costruzione del complesso dedicato ai bambini da 0 a 6 anni sono prossimi alla conclusione. Il progetto ha suscitato discussioni in diversi consigli comunali, con confronti tra le varie forze politiche sulla questione dell’edilizia scolastica nel territorio. La realizzazione dell’opera ha coinvolto diverse fasi e ha avuto un ruolo centrale nel dibattito pubblico locale.

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"Dal 3 giugno gli alunni saranno nel nuovo polo scolastico". Ad Argenta prosegue il cantiere del nuovo polo per l’infanzia 0-6 di via De Chirico, un progetto al centro di un lungo e acceso dibattito politico durante numerosi consigli comunali dedicati al tema dell’edilizia scolastica. Il cantiere, avviato nel 2024 si prepara ora a diventare una realtà concreta: dal 3 giugno le sezioni saranno trasferite nella nuova struttura, lasciando il vecchio plesso scolastico situato in via Matteotti. Come confermato dall’assessore ai lavori pubblici, Sauro Borea, gli interventi interni sono ormai prossimi al completamento. "Nei giorni scorsi è arrivato l’arredamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polo scolastico, lavori in dirittura di arrivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ragioneria “green“ e antisismica. I lavori sono in dirittura d’arrivoSi è tenuto giovedì mattina un sopralluogo congiunto tra Provincia e dirigenza scolastica al cantiere dei lavori di adeguamento sismico ed... Deviazione del rio Rotina, lavori in dirittura d’arrivo. A giugno ultimi interventiPontedera, 6 maggio 2026 – Le ruspe non smettono di scavare e spostare la terra, mentre i camion fanno avanti e indietro tra i campi. Mappano investe sull’infanzia: al via l’ampliamento del nido Mappamondo, 20 posti in più grazie al PNRRVenti nuovi posti per la fascia 0-3 anni e un nuovo edificio nell’area ex Craver, oggi trasformata in polo scolastico e spazio pubblico per le famiglie. giornalelavoce.it Polo scolastico, stop ai lavori: interrogazioneLa realizzazione del nuovo Polo scolastico di Montegiorgio rappresenta oggi il simbolo della sciatteria amministrativa, dello sperpero di denaro pubblico. A dirlo è il consigliere regionale del ... ilrestodelcarlino.it