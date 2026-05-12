Abbadia Lariana surfista in difficoltà nel lago | i vigili del fuoco lo salvano
A Abbadia Lariana, nel lecchese, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago per soccorrere un surfista che si trovava in difficoltà nel lago. L’intervento è stato necessario per mettere in salvo la persona che aveva bisogno di assistenza durante la sua attività sulla superficie acquatica. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle condizioni del surfista o alle circostanze dell’incidente.
Abbadia Lariana (Lecco), 12 maggio 2026 – Per salvare il surfista in grave difficoltà, sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero Drago. A causa di un improvviso problema tecnico all'attrezzatura, oggi un uomo è rimasto bloccato al largo, nell'impossibilità di a rientrare a riva autonomamente. La situazione è stata aggravata dalle condizioni meteo, caratterizzate da un forte vento che ha generato un moto ondoso importante, tale da rendere difficili le prime fasi di individuazione del surfista. Le operazioni di soccorso. Il protocollo di soccorso è stato subito attivato, coinvolgendo le diverse unità specializzate: Squadra Nautica...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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