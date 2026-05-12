Abbadia Lariana surfista in difficoltà nel lago | i vigili del fuoco lo salvano

A Abbadia Lariana, nel lecchese, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago per soccorrere un surfista che si trovava in difficoltà nel lago. L’intervento è stato necessario per mettere in salvo la persona che aveva bisogno di assistenza durante la sua attività sulla superficie acquatica. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle condizioni del surfista o alle circostanze dell’incidente.

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