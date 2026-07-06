Due giovani sono stati recuperati dalla Guardia Costiera nel Lago di Garda dopo essersi tuffati dalla loro imbarcazione, che si era allontanata a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni del lago. La barca ha continuato a navigare alla deriva mentre i due si trovavano in acqua. Il salvataggio è avvenuto in serata e i giovani sono stati trovati in condizioni di stremo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Torri del Benaco - Provvidenziale salvataggio nelle acque del Lago di Garda. La Guardia Costiera ha salvato in serata due giovani dispersi. Si erano tuffati per un bagno dalla loro imbarcazione che, a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni delle acque, si è allontanata alla d eriva rischiando di farli annegare. Quando sono stati notati davanti a Torri del Benaco, a circa mezzo miglio dall'ultima posizione, e rano ormai allo stremo, in evidente difficoltà. Il natante era stato localizzato nel centro lago, lungo la direttrice tra Toscolano Maderno e Torri del Benaco. La presenza di effetti personali a bordo e l'assenza degli occupanti hanno reso necessario l'immediato avvio delle ricerche, condotte da guardia costiera e vigili del fuoco, anche con l'ausilio di elicotteri e sommozzatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si tuffano e la barca va alla deriva nel lago di Garda: due giovani naufraghi allo stremo recuperati dalla guardia costiera

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