Nella notte, due bancomat sono stati assaltati in Toscana. Il primo si trova in una filiale di Sansepolcro e ha subito un'esplosione che ha danneggiato l'area circostante. Poco dopo, un altro bancomat è stato preso di mira in un’altra località della regione. I ladri sono fuggiti subito dopo aver messo in atto i colpi. Non ci sono ancora dettagli sulla quantità di denaro portata via.

Firenze, 24 maggio 2026 – Due bancomat assaltati nella notte in Toscana. Il primo colpo è avvenuto nella filiale di Sansepolcro di Banca Desio. È successo intorno alle 4 in via dei Montefeltro, nell’area del centro commerciale Valtiberino. Il secondo, intorno alle 5, allo sportello Bper Banca di Pontassieve. Il colpo a Sansepolcro. A Sansepolcro i ladri hanno fatto esplodere lo sportello Atm, probabilmente saturandolo con gas e innescando poi la deflagrazione dall’esterno. Un colpo lampo durato meno di due minuti. I ladri sono riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nella cassetta dell'Atm, 15mila euro in contanti. I quattro banditi si sono poi dati alla fuga a bordo di un'auto scura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esplosioni nella notte: assalto ai bancomat, due colpi, ladri in fuga

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Il boato nella notte: assaltato il bancomat di Casalpusterlengo

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