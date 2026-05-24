Sansepolcro | fanno esplodere bancomat nella notte ladri in fuga
Nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2026, un gruppo di ladri ha fatto esplodere un bancomat in una filiale di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Dopo aver causato l’esplosione, i malviventi sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità dell’azione o sul bottino. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.
SANSEPOLCRO (AREZZO) – Assalto nella notte fra il 23 e il 24 maggio 2026, al bancomat di una filiale di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 in via dei Montefeltro, nell’area del centro commerciale Valtiberino. I ladri hanno fatto esplodere lo sportello Atm, probabilmentesaturandolo con gas e innescando poi la deflagrazione dall’esterno. Non è ancora chiaro se siano riusciti a impossessarsi del denaro né l’ammontare dell’eventuale bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sansepolcro, i vigili del fuoco e i tecnici dell’istituto di credito per la verifica dei danni provocati dall’esplosione, che ha gravementedanneggiato la struttura. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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