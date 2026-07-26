Dual match Italia-Usa a Capri | pugilato in parità tra gli atleti Emozioni sul ring!

Notizia in breve

Nella Certosa di San Giacomo a Capri si è svolto un incontro di pugilato tra atleti italiani e statunitensi, terminato con un pareggio. La serata, inserita nella “Capri Boxing Cup”, ha visto i combattimenti disputarsi all’interno del chiostro della storica struttura. La competizione ha attirato pubblico e appassionati, offrendo un evento di alto livello tecnico. La gara di pugilato ha avuto luogo durante una notte dedicata a questa disciplina, nella suggestiva cornice della celebre certosa.