Dual match Italia-Usa a Capri | pugilato in parità tra gli atleti Emozioni sul ring!
Nella Certosa di San Giacomo a Capri si è svolto un incontro di pugilato tra atleti italiani e statunitensi, terminato con un pareggio. La serata, inserita nella “Capri Boxing Cup”, ha visto i combattimenti disputarsi all’interno del chiostro della storica struttura. La competizione ha attirato pubblico e appassionati, offrendo un evento di alto livello tecnico. La gara di pugilato ha avuto luogo durante una notte dedicata a questa disciplina, nella suggestiva cornice della celebre certosa.
La Magia della “Capri Boxing Cup”: Un Evento da Ricordare. Un Notte di Pugilato nella Certosa di San Giacomo. CAPRI (ITALPRESS) – La splendida Certosa di San Giacomo a Capri ha fatto da cornice a una serata di pugilato olimpico di altissimo livello, ospitando per la prima volta una competizione pugilistica all’interno del suo magnifico chiostro. Questo evento rappresenta un traguardo per la boxe italiana, chiudendo la prima ed esclusiva edizione della “Capri Boxing Cup” tra gli applausi entusiasti di spettatori e ospiti presenti. L’iniziativa è stata fattivamente sostenuta dalla Federazione Pugilistica Italiana, nell’ambito delle celebrazioni per il suo centodecimo anniversario. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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