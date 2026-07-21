Sabato 25 luglio, alle ore 21.00, nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo dell’isola di Capri, andrà in scena la Capri Boxing Night, rassegna che rientra nel programma delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. Sul ring si terrà il dual match internazionale tra Italia e Stati Uniti, valevole per la prima edizione della Capri Boxing Cup – Road to Los Angeles 2028: si terranno otto incontri, 4 maschili ed altrettanti femminili, sulla distanza delle tre riprese olimpiche. Per l’Italia sono stati convocati tra gli uomini Michele Baldassi (-60 kg), Giacomo Giannotti (-65 kg), Alfred Cromwell Commey (-80 kg) e Dean Nwokedi Chime (-90 kg), mentre tra le donne saliranno sul ring Martina Vassallo (-51 kg), Irma Testa (-57 kg), Stella Tosadori (-65 kg) e Melissa Gemini (-75 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Boxe, i convocati dell’Italia per la sfida con gli Stati Uniti a Capri: 8 azzurri sul ring

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