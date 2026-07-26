Un marinaio è morto in un attacco di droni provenienti da Kiev che ha colpito nel Mar Caspio una nave mercantile iraniana. Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato su X che l'attacco non resterà senza risposta, accusando direttamente le autorità di Kiev. La vicenda ha provocato una reazione di irritazione da parte dell'Iran, che ha promesso una risposta alle azioni considerate provocatorie.

Non resterà senza risposta l'attacco ucraino a una nave mercantile iraniana, costato un morto. È il monito affidato a X dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che punta il dito direttamente sul leader di Kiev. "Volodymyr Zelensky ha attaccato una nave mercantile iraniana, uccidendo un marinaio. Una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, compiuta su istigazione di Israele per trascinare l'Europa nella sua guerra", ha affermato Araghchi, "durante le conversazioni con l'Alto rappresentante europeo Kaja Kallas e il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, è stato chiarito che ciò che ha fatto questo scroccone di Kiev non può rimanere senza risposta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Droni di Kiev colpiscono nel Caspio: un marinaio morto, Iran imbufalito. Scontro totale

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