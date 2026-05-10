Droni e sanzioni | la rotta segreta tra Russia e Iran via Mar Caspio
Le autorità occidentali hanno ignorato il vuoto di controllo nel Mar Caspio, una regione strategica tra Russia e Iran. In questa zona, si segnalano operazioni di droni e traffico di componenti militari nascosti tra carichi di olio e cereali. Questa rotta segreta, ancora poco monitorata, permette di aggirare le sanzioni e facilitare scambi tra i due paesi. La mancanza di controlli efficaci ha sollevato preoccupazioni sulla trasparenza delle operazioni in quell’area.
? Punti chiave Come fanno i componenti militari a nascondersi tra olio e cereali?. Perché le autorità occidentali hanno ignorato il vuoto del Mar Caspio?. Quanto tempo impiegherà l'Iran a ricostituire il 60% dei suoi droni?. Dove si nasconde la falla logistica che annulla le sanzioni internazionali?.? In Breve L'Iran ha perso il 60% dell'arsenale droni dopo i bombardamenti USA e Israele.. Nicole Grajewski di Sciences Po evidenzia la scarsa sorveglianza internazionale sul Mar Caspio.. Luke Coffey dell'Hudson Institute critica il vuoto geopolitico occidentale nella zona caspica.. Le merci civili come olio di girasole coprono il trasporto di componenti tecnologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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