Droni e sanzioni | la rotta segreta tra Russia e Iran via Mar Caspio

Le autorità occidentali hanno ignorato il vuoto di controllo nel Mar Caspio, una regione strategica tra Russia e Iran. In questa zona, si segnalano operazioni di droni e traffico di componenti militari nascosti tra carichi di olio e cereali. Questa rotta segreta, ancora poco monitorata, permette di aggirare le sanzioni e facilitare scambi tra i due paesi. La mancanza di controlli efficaci ha sollevato preoccupazioni sulla trasparenza delle operazioni in quell’area.

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