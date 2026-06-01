Iran Trump insiste | Sarà un buon accordo Usa colpiscono radar e siti droni nel Sud

Da webmagazine24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno colpito radar e siti di droni nel sud dell’Iran, secondo fonti militari. Nel frattempo, l’ex presidente Trump ha dichiarato che l’Iran “desidera ardentemente raggiungere un accordo” e che sarà “un buon accordo” per gli Stati Uniti e i loro alleati. Non sono stati forniti dettagli sui danni causati dagli attacchi o sui tempi delle operazioni. La situazione rimane tesa tra i due paesi.

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(Adnkronos) – L'Iran "desidera ardentemente raggiungere un accordo, e sarà un buon accordo per gli Usa e per coloro che sono con noi". A ribadirlo ancora una volta è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che su Truth Social ha criticato Democratici e Repubblicani che, a suo dire, lo stanno spingendo a "muoversi più. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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