Iran Trump insiste | Sarà un buon accordo Usa colpiscono radar e siti droni nel Sud

Gli Stati Uniti hanno colpito radar e siti di droni nel sud dell’Iran, secondo fonti militari. Nel frattempo, l’ex presidente Trump ha dichiarato che l’Iran “desidera ardentemente raggiungere un accordo” e che sarà “un buon accordo” per gli Stati Uniti e i loro alleati. Non sono stati forniti dettagli sui danni causati dagli attacchi o sui tempi delle operazioni. La situazione rimane tesa tra i due paesi.

(Adnkronos) – L'Iran "desidera ardentemente raggiungere un accordo, e sarà un buon accordo per gli Usa e per coloro che sono con noi". A ribadirlo ancora una volta è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che su Truth Social ha criticato Democratici e Repubblicani che, a suo dire, lo stanno spingendo a "muoversi più. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Trump su Iran: Sarà un buon accordo se non avranno più armi nucleari

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che Washington potrebbe colpire l'Iran ancora più duramente se Teheran rifiuta di firmare un accordo nucleare, mentre insiste che gli Stati Uniti non lasceranno che l'Iran abbia un'arma nucleare. : r/In reddit

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