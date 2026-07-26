Droga furti e daspo | maxi blitz Raffica di controlli sulla tramvia Scoperti minorenni nelle sale slot

La polizia ha effettuato un maxi blitz con controlli su tramvia, locali e sale scommesse, dopo un’operazione anti-maranza di pochi giorni fa. Sono stati scoperti minorenni nelle sale slot, e sono stati emessi daspo urbani. Sono stati sequestrati droga e attrezzi da scasso, mentre vari furti sono stati denunciati. Le verifiche hanno coinvolto anche attività commerciali, con numerosi controlli mirati al contrasto di illegalità e degrado.

Droga, furti, daspo urbani e controlli su tramvia, locali e sale scommesse. Nuova operazione ad alto impatto della polizia, che segue quella ’anti-maranza’ di pochi giorni fa. Dalle 18 di venerdì, gli agenti di via Zara, supportati da un drone e un elicottero, hanno sottoposto a incisivi controlli il parco delle Cascine, il quartiere Campo di Marte, piazza Dalmazia, Lungarno del Tempio, via Rocca Tedalda, Firenze Sud, la linea T1 della tramvia (Paolo UccelloCascinePorta al Prato - Leopolda), via Palazzuolo e aree limitrofe e le stazioni ferroviarie Santa Maria Novella, Campo di Marte e Rovezzano. Nel mirino sono finite anche quattro sale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Blitz dei carabinieri nella casa dello spaccio: sequestrate droga e armi

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