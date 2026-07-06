La Guardia di Finanza ha sequestrato un tesoro di oltre 1,1 milioni di euro durante un blitz contro un'organizzazione criminale italo-albanese che gestiva traffico di droga nel Nord Italia. Nell'operazione sono state emesse 8 ordinanze di custodia cautelare e sono stati arrestati in flagranza 7 sospetti. Tra il patrimonio sequestrato figurano anche orologi di marca Rolex e quantità di cocaina.

È di 8 ordinanze di custodia cautelare, 7 arresti in flagranza e oltre 1,1 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro una ramificata organizzazione criminale italo-albanese dedita al traffico di sostanze stupefacenti nel Nord Italia. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ha portato a numerosi sequestri e perquisizioni in diverse province e località turistiche, smantellando una rete attiva nella distribuzione di droga e nel riciclaggio di proventi illeciti. Le origini dell’indagine: un controllo a Latisana Stando alle informazioni pubblicate sul... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Virgilio.it - Rolex e cocaina, il tesoro sequestrato al clan della droga: maxi il blitz nel Nord Italia, raffica di arresti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo blitz contro il clan della droga della Magliana, altri 7 arresti: la cocaina testata al ristoranteNell’ambito di un’operazione contro un gruppo di narcotrafficanti tra Magliana e Trullo, sono stati eseguiti sette arresti, tra carcere e domiciliari.

Vendita di droga per il clan Russo, maxi-blitz nell’agro nolano: 23 arrestiNella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato un’ampia operazione nell’agro nolano, portando all’arresto di 23 persone coinvolte in...

Argomenti più discussi: Droga dai Balcani, 16 arresti. Operazione della Guardia di Finanza; Traffico internazionale di droga: a Saronno 20 chilogrammi di cocaina; Smantellata organizzazione italo-albanese del narcotraffico, a Saronno sequestrati 20 chili di cocaina; Maxi blitz antidroga tra Nord Italia e località turistiche: smantellata organizzazione italo-albanese.