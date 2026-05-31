La polizia ha condotto un’ampia operazione contro droga e armi in città, arrestando 131 persone, tra cui tre minorenni. Le forze dell’ordine hanno controllato le aree considerate più a rischio, per prevenire episodi di violenza, anche tra i più giovani. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e armi da fuoco.

Maxi operazione della polizia per contrastare lo spaccio di droga e il porto abusivo di armi. Passate al setaccio le zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza anche tra minori. Un intervento di alto impatto a livello nazionale, guidato dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, che tocca anche Milano, con il coordinamento della Squadra Mobile e il supporto dei commissariati di zona oltre che dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso Pubblico. I controlli si sono concentrati sia in centro e sia in luoghi più ai margini: Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Buenos Aires, Porta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi blitz contro droga e armi. In città 131 arrestati, 3 minorenni

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