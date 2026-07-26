Droga e furti nel cuore di Nettuno | crack venduto in strada

Nel centro di Nettuno, i carabinieri hanno scoperto un punto di vendita di crack in strada, con alcune persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, sono stati anche segnalati alcuni furti in negozi e abitazioni della zona. L’operazione fa parte di un’azione più ampia di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale.

Nettuno, 26 luglio 2026 – Prosegue con incisività l’azione di controllo del territorio, in particolare nel comprensorio del comune di Nettuno, da parte della Compagnia Carabinieri di Anzio, finalizzata a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa e degrado urbano. Nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, hanno arrestato un uomo di 32 anni, domiciliato a Nettuno, trovato in possesso di 17 grammi di cocaina, suddivisi in dosi e occultati negli indumenti intimi, oltre a 380 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Laboratorio” della droga scoperto a Nettuno: sequestrati quasi 2 chili di crack, 5 arrestiA Nettuno, i Carabinieri hanno sequestrato quasi 2 chili di crack in un laboratorio scoperto durante un'operazione contro lo spaccio.

Nettuno. Sorpresi a confezionare dosi di crack. 5 persone – 3 uomini e due donne – arrestate dai Carabinieri. Sequestrati quasi 2Kg di drogaCinque persone sono state arrestate dai Carabinieri di Nettuno mentre confezionavano dosi di crack.

Temi più discussi: Droga, armi e furti: maxi operazione con 539 arresti in 44 province; Armi, droga e furti tra i giovani: anche a Pisa coinvolti 15 soggetti; Verona: falso poliziotto entra in casa di una 77enne, arrestato per furto; Controlli a tappeto dei carabinieri. Nel mirino furti nelle case e droga.

A sorata del criminale deceduto , nel suo stato sarebbe stata impiccata assieme al presunto, non ancora desunto fratello , ( zero documenti,),gia' chiede 2 mln di risarcimento x mancati guadagni : furti rapine, estorsioni , spaccio di droga e zoccolanza etnica. x.com

Droga, furti e daspo: maxi blitz. Raffica di controlli sulla tramvia. Scoperti minorenni nelle sale slotOperazione della polizia alle Cascine, nei quartieri, nelle stazioni ferroviarie e alle fermate della linea T1. Emessi 11 fogli di via obbligatori e 5 divieti di accesso ai locali pubblici. Sequestrat ... msn.com

Firenze, furti, risse, droga e prostituzione: Sos dai residenti del GasometroMa non solo: Ultimamente c’è un giro di prostituzione maschile. Al Sert e alla guardia medica sono terrorizzati: non aprono a nessuno. I rifiuti sono un ulteriore problema: I clochard lasciano ... corrierefiorentino.corriere.it