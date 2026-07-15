Laboratorio della droga scoperto a Nettuno | sequestrati quasi 2 chili di crack 5 arresti

A Nettuno, i Carabinieri hanno sequestrato quasi 2 chili di crack in un laboratorio scoperto durante un'operazione contro lo spaccio. Cinque persone sono state arrestate. La droga trovata era nascosta in un locale utilizzato come laboratorio. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche strumenti e sostanze per la produzione e il confezionamento dello stupefacente. L'intervento è stato condotto nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di droga.

Nettuno, 15 luglio 2026 – Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, supportati dal personale della locale Stazione, hanno arrestato 5 persone, tutte residenti a Roma, sorprese nella flagranza di reato mentre erano intente a preparare e confezionare droga. Il controllo nel prefabbricato. I Carabinieri, insospettiti da un insolito viavai di persone in un’area periferica di Nettuno, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito che li ha condotti a un prefabbricato, dove hanno sorpreso il gruppo all’opera, intento alla preparazione e al confezionamento di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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