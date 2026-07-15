Nettuno Sorpresi a confezionare dosi di crack 5 persone – 3 uomini e due donne – arrestate dai Carabinieri Sequestrati quasi 2Kg di droga
Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri di Nettuno mentre confezionavano dosi di crack. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 2 chili di droga. Gli arresti sono avvenuti in un’area della città durante un servizio specifico contro lo spaccio. Tre uomini e due donne sono stati fermati e portati in caserma. I militari hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.
Cronache Cittadine NETTUNO – Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Nettuno. Sorpresi a confezionare dosi di crack. In 5 3 uomini e due donne arrestati dai Carabinieri
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