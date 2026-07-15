Nettuno Sorpresi a confezionare dosi di crack 5 persone – 3 uomini e due donne – arrestate dai Carabinieri Sequestrati quasi 2Kg di droga

Notizia in breve

Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri di Nettuno mentre confezionavano dosi di crack. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 2 chili di droga. Gli arresti sono avvenuti in un’area della città durante un servizio specifico contro lo spaccio. Tre uomini e due donne sono stati fermati e portati in caserma. I militari hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.