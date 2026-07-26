Dramma in Italia raffica di vento solleva gonfiabile per bambini | bilancio grave

Un gonfiabile per bambini è stato sollevato da una raffica di vento, causando un incidente grave. L'evento è avvenuto in un parco giochi all'aperto durante un pomeriggio estivo. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sul numero di feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla sicurezza dell’area. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

Un pomeriggio estivo caratterizzato dalle risate spensierate dei bambini e dai colori vivaci delle attrazioni si è trasformato in un secondo in un incubo ad occhi aperti. I piccoli saltavano felici all’interno di una grande struttura colorata, immersi in un’atmosfera di totale spensieratezza e condivisione con le proprie famiglie. All’improvviso, una repentina e violenta raffica di vento si è scagliata contro la struttura, sollevando da terra il pesante gonfiabile con una forza inaspettata e brutale. Nel giro di pochissimi istanti, urla di terrore hanno sostituito i suoni della festa, mentre la struttura volava via trascinando con sé i piccoli che si trovavano al suo interno, sotto gli occhi pietrificati dei genitori impotenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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