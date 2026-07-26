Dove vive Shakira? La casa della cantante

Shakira vive in una villa di lusso con vista panoramica, scelta tra le sue residenze negli ultimi anni. La cantante si trasferisce frequentemente, mantenendo proprietà di alto livello. Negli ultimi tempi, la sua vita privata è stata al centro dell’attenzione pubblica, in particolare per la rottura con l’ex partner. La casa è stata spesso oggetto di discussioni sui media, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla sua ubicazione.

Dove vive Shakira? La cantante ha sempre scelto delle ville davvero mozzafiato per la sua quotidianità. Negli ultimi anni Shakira è tornata spesso al centro dell’attenzione internazionale, non solo per la sua musica ma anche per la fine della relazione con Gerard Piqué. La cantante colombiana ha raccontato il dolore della separazione attraverso alcuni dei suoi brani di maggior successo, trasformando la propria esperienza personale in musica. Parallelamente, è cambiata anche la sua vita privata, comprese le città che ha chiamato casa. Nel corso della sua carriera l’artista ha costruito un importante patrimonio immobiliare, acquistando proprietà di lusso tra Europa, Stati Uniti e Caraibi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Así vive Shakira: dentro de sus increíbles casas millonarias.

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