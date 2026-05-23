Dove vive Elisa Isoardi oggi | la casa conquista tutti

Elisa Isoardi divide il suo tempo tra due abitazioni, una a Roma e l’altra in Piemonte. La casa in città rappresenta il suo stile di vita urbano, mentre quella in montagna è un rifugio immerso nella natura. La conduttrice alterna le due residenze, senza specificare dettagli sulla proprietà o le modalità di gestione. La sua vita si svolge tra i due ambienti, senza ulteriori informazioni sulla durata del soggiorno in ciascuna.

Tra Roma e Piemonte: le due case di Elisa Isoardi tra vita in città e rifugio in montagna. Ecco dove vive la conduttrice. Tra Roma e le montagne del Piemonte, Elisa Isoardi conduce una vita divisa tra carriera televisiva e legame con le proprie radici. La presentatrice Rai ha scelto di vivere in due luoghi molto diversi tra loro, ma entrambi rappresentativi della sua personalità: la vivace capitale e la tranquillità della provincia cuneese. Ecco dove vive oggi. Il percorso professionale di Elisa Isoardi inizia nel 2005 su Rai come inviata del programma “Guarda che luna”. Negli anni successivi conquista crescente popolarità grazie alla conduzione di trasmissioni come “Italia che vai”, “Effetto Sabato” e il Festival di Castrocaro accanto a Massimo Giletti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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