Lele Adani, commentatore Rai ed ex calciatore, vive in una residenza privata di proprietà. Negli ultimi giorni si è parlato molto di lui per la sua telecronaca, considerata da alcuni troppo esagerata, durante la semifinale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Inghilterra. La sua abitazione non è stata specificamente localizzata, né sono stati forniti dettagli sulla zona di residenza.

Lele Adani, dove abita il commentatore Rai ed ex difensore dell’Inter? Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Lele Adani, in particolare in riferimento alla sua telecronaca (a detta di molti esagerata) durante la semifinale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Inghilterra. L’ex difensore, infatti, è stato definito poco professionale da molti utenti web per la sue “esultanze” ai goal dell’Albiceleste. Ma, polemiche a parte, dove vive oggi Adani? Diciamolo subito: non è la prima volta che Lele Adani viene criticato per le sue telecronache un pò troppo “sentite” ma, dopo la semifinale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Inghilterra, le critiche si sono moltiplicate, vista la portata dell’evento calcistico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Dove vive Lele Adani? La casa del commentatore Rai

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