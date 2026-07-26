dove vedere le amichevoli di inter roma e napoli sport in tv del 26 luglio

Il 26 luglio si possono seguire in tv le amichevoli di Inter, Roma e Napoli. Oltre alle partite, sono in programma eventi come la finale del torneo di Estoril di tennis, il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 e l’ultima tappa del Tour de France. Questi appuntamenti sportivi sono trasmessi su diverse piattaforme televisive, offrendo un’ampia scelta di eventi in diretta.

Tra gli appuntamenti da non perdere la finale del torneo di Estoril di tennis, il GP di Ungheria, l'ultima tappa del Tour de France. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Se non succede nulla agli impuniti...nessuna squadra dovrebbe giocare contro l'inter...nè le amichevoli...nè l'andata...nè il ritorno! @FIGC @SerieA @AiA...e gli stramaledetti #media...questo meritano! @juventusfc pensaci...buttarli fuori da ogni cosa...è l'unico x.com

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