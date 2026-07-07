Napoli tutte le amichevoli in diretta TV | ecco dove vedere i test estivi

Il Napoli ha annunciato le date delle cinque amichevoli estive in preparazione alla stagione 2026-2027, con partite in programma tra il ritiro di Dimaro Folgarida e quello di Castel di Sangro. La squadra affronterà squadre italiane e straniere, con tutte le partite trasmesse in diretta TV. La rosa di test include incontri contro formazioni di diversi paesi, ma non sono stati specificati gli avversari. La programmazione delle partite sarà disponibile presso le emittenti che trasmetteranno gli incontri.

Il Napoli ha ufficializzato il calendario delle amichevoli che accompagneranno la preparazione estiva in vista della stagione 2026-2027. La squadra guidata da Massimiliano Allegri sosterrà cinque test tra il ritiro di Dimaro Folgarida e quello di Castel di Sangro, affrontando avversari italiani e internazionali. La prima fase della preparazione si svolgerà a Dimaro Folgarida, dove gli azzurri saranno impegnati in due amichevoli: 22 luglio: Napoli-Arezzo 26 luglio: Napoli-Carrarese Successivamente la squadra si trasferirà a Castel di Sangro, dove disputerà altre tre gare di prestigio contro formazioni straniere: 5 agosto: Napoli-Osasuna 8 agosto: Napoli-Celta Vigo 12 agosto: Napoli-Aris Salonicco Il doppio ritiro prenderà il via il 17 luglio a Dimaro Folgarida, dove il Napoli resterà fino al 27 luglio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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