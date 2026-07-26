Sport in tv oggi domenica 26 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 26 luglio, sono in programma diversi eventi sportivi in tv e streaming. Sono trasmessi tornei di tennis ATP e WTA, il Tour de France, il Gran Premio di Formula 1 in Ungheria, il GP di motocross in Repubblica Ceca e le partite di volley femminile della Nations League. Gli appuntamenti sono visibili in vari orari e piattaforme online.

Oggi, domenica 26 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, la F1 con il GP dell’Ungheria, il motocross con il GP della Cechia, il volley femminile con la Nations League, e tanto altro ancora. Ad Hong Kong per i Mondiali senior di scherma: saranno in programma i tabelloni principali della sciabola individuale femminile e della spada individuale maschile. Saranno sei gli azzurri in pedana: nella sciabola femminile toccherà a Michela Battiston, Mariella Viale e Manuela Spica, mentre nella spada maschile sarà la volta di Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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