Dove finiscono i soldi del petrolio venezuelano?

Da sei mesi gli Stati Uniti vendono il petrolio venezuelano per conto del governo locale, ma ci sono discrepanze tra i ricavi dichiarati e quanto il Venezuela afferma di aver ricevuto. Le transazioni avvengono senza trasparenza e si sospetta che parte dei proventi venga trattenuta. I conti ufficiali non coincidono con le somme dichiarate, sollevando dubbi sulla gestione delle entrate derivanti dalla vendita del petrolio.

Da mesi gli Stati Uniti lo vendono per conto del governo locale, ma senza trasparenza, e c’è il sospetto che trattengano parte dei ricavi Da sei mesi gli Stati Uniti vendono il petrolio venezuelano per conto del governo locale, ma tra i ricavi e quello che il Venezuela dice di aver ricevuto i conti non tornano. C’è una differenza di almeno 10 miliardi di dollari, quasi 9 miliardi di euro, che non si sa dove siano. Sono soldi di cui il Venezuela avrebbe grandissimo bisogno dopo il disastroso doppio terremoto di giugno, che secondo una stima delle Nazioni Unite ha causato danni per 37 miliardi di dollari (più di 32 milioni di euro). «Nel paese... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Dove finiscono i soldi del PETROLIO del Venezuela

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