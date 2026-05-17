Cose che non trovate da altre parti | mappe del reddito pioggia di multe dove finiscono i soldi? e caro benzina
Nel nuovo dossier di GenovaToday, accessibile solo agli abbonati, vengono analizzate alcune questioni che raramente trovano spazio altrove. Tra gli argomenti trattati ci sono le mappe del reddito, la distribuzione delle multe e gli aumenti del prezzo della benzina. La sezione si propone di offrire approfondimenti esclusivi su temi di interesse pubblico, concentrandosi su dati e fatti concreti. Per sostenere il giornalismo di qualità, è possibile sottoscrivere un abbonamento cliccando sul link dedicato.
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