Genova pioggia di multe | 100mila euro incassati ogni giorno Ecco dove finiscono davvero i tuoi soldi

Nel primo semestre del 2025, le multe per infrazioni al codice della strada hanno portato nelle casse del Comune di Genova circa 36,2 milioni di euro. Ogni giorno vengono emessi numerosi verbali, e l’incasso quotidiano si aggira intorno ai 100 mila euro. I fondi derivanti dalle sanzioni sono destinati a diverse voci di bilancio comunale, senza ulteriori dettagli sui singoli utilizzi.

Nel 2025 il Comune di Genova ha incassato poco meno di 36,2 milioni di euro dalle multe per violazioni al codice stradale. Una cifra mostruosa, ma in linea con quella degli ultimi anni. Con un rapido conto parliamo di quasi 100mila euro al giorno, circa 4.100 all'ora e 68 euro al minuto. E come.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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