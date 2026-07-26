Durante l'amichevole in Belgio, Douglas Luiz non ha convinto appieno gli osservatori. La sua prestazione è stata descritta come lenta e a tratti inconsistente, anche se nel primo tempo aveva mostrato qualche segnale positivo. La sua presenza nello Standard Liegi non ha ancora dissipato i dubbi su un possibile trasferimento alla Juventus. La sua prova ha lasciato alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori, senza che si siano evidenziati elementi decisivi a favore di un suo inserimento nel team.

. Il futuro alla Juve resta un punto interrogativo. Nonostante una prima frazione di gara in cui è parso uno dei pochi elementi capaci di accendere la luce nella generale pochezza della manovra juventina, la prestazione fornita da Douglas Luiz nell’amichevole in Belgio non sembra aver convinto del tutto gli addetti ai lavori. Se da un lato il brasiliano ha mostrato sprazzi della solita qualità tecnica con la palla tra i piedi, dall’altro non ha affatto fugato i dubbi sulla sua tenuta atletica e dinamica. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il severo giudizio di Tuttosport. A testimoniare le forti perplessità attorno alla sua prova c’è la valutazione dei quotidiani sportivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz con lo Standard Liegi non ha convinto tutti: «Lento, a tratti inconsistente, ma è questo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Douglas Luiz verso la titolarità con lo Standard Liegi: è l’ultima occasione per convincere Spalletti? Deve cambiare marciaDouglas Luiz dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nel match contro lo Standard Liegi, nel secondo test amichevole del precampionato della...

Standard Liegi Juve 0-0 LIVE: Douglas Luiz vicino al gol di testaNel secondo test amichevole pre-campionato, il match tra Standard Liegi e Juventus si è concluso con uno 0-0.

Temi più discussi: Douglas Luiz può avere un'altra occasione alla Juventus? La prova in amichevole e le parole di Spalletti sul brasiliano; Douglas Luiz, Spalletti insiste e rilancia: il bivio Juve vicino alla svolta; Douglas, Zhegrova e gli altri: le risorse interne che possono fare felice Spalletti e la Juve; Amichevole | Standard Liegi-Juventus | La partita.

Buongiorno. Due paroline su qualcosa di positivo visto ieri in amichevole: - condizione fisica d Kalulu impressionante. Che Dio ce lo preservi così. Amen. - Douglas Luiz concentrato e cattivo. Forse ha capito cosa vuole Spalletti. E poi che piede, quando vuole x.com

Douglas Luiz balneare, Miretti in vetrina mercato, Perin allontana il portiereSorrideva, a fine partita, Fabio Miretti: il gol che ha siglato è un’iniezione di fiducia, perché il colpo gli è partito esattamente come sperava, come sognava. Sono segnali. Anche questi. Soprattutto ... msn.com

Douglas Luiz con lo Standard Liegi non ha convinto tutti: Lento, a tratti inconsistente, ma è questoDouglas Luiz con lo Standard Liegi non ha convinto tutti: Lento, a tratti inconsistente, ma è questo. Il futuro alla Juve resta un punto interrogativo ... juventusnews24.com