di Mauro Munno se vuole tenersi la Juve. Dopo aver collezionato una maglia da titolare nel primo collaudo stagionale disputato contro il Basilea, Douglas Luiz è il principale indiziato per scendere nuovamente in campo dal primo minuto anche sabato sera contro lo Standard Liegi, nel secondo test amichevole del precampionato della Juventus. Per il centrocampista brasiliano si tratta di un’opportunità di primissimo livello per mettersi in mostra, scalare le gerarchie e conquistare la stima dell’allenatore. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il giudizio di Spalletti e la necessità di cambiare Marcia. La fotografia scattata da Luciano Spalletti – il tecnico di Certaldo – sul profilo del centrocampista ricalca in maniera pressoché identica quella formulata a suo tempo da Thiago Motta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz verso la titolarità con lo Standard Liegi: è l’ultima occasione per convincere Spalletti? Deve cambiare marcia

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DOUGLAS LUIZ TORNA ALLA JUVE! L'ASTON VILLA NON LO RISCATTA

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Douglas Luiz vale 26 milioni per la Juventus, ma nessuno lo vuole: adesso Spalletti deve scegliereLa Juventus sta valutando l'acquisto di Douglas Luiz, valutato 26 milioni di euro, ma finora nessuna offerta concreta è arrivata.

Douglas Luiz, ultima chiamata bianconera: il ritiro con Spalletti deciderà tuttoDomani, il centrocampista brasiliano tornerà alla Continassa, dopo aver trascorso un'intera stagione lontano dalla squadra.

Temi più discussi: Douglas Luiz può avere un'altra occasione alla Juventus? La prova in amichevole e le parole di Spalletti sul brasiliano; Douglas, Zhegrova e gli altri: le risorse interne che possono fare felice Spalletti e la Juve; Douglas Luiz più di Malen, emblema Arthur, macigno Milik: 171 milioni di problemi Juve; Spalletti: Sono soddisfatto, segnali positivi da Douglas Luiz. Di Gregorio? Stiamo cercando un portiere sul mercato.

#DouglasLuiz, Spalletti insiste e rilancia: il bivio Juve vicino alla svolta x.com

Douglas Luiz lo spinge via dalla Juventus: addio da 35 milioniDouglas Luiz sotto osservazione dopo il ritorno alla Juventus: Spalletti può rilanciare il centrocampista brasiliano ... calciomercato.it

Douglas Luiz, la gita Juve sta per finire: si va verso la direzione richiesta da ComolliINVIATO A HERZOGENAURACH - Coppia fissa con Arthur, dispensa sorrisi, lavora coi compagni, non si sottrae ai tifosi, anzi risponde divertito a chi gli chiede pure di restare. Douglas Luiz è stato ... tuttosport.com