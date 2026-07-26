Doppio canale il 29 luglio al Senato riprende la discussione sulla riforma del reclutamento Ma i precari protestano | Così resteremo in coda per anni

Il 29 luglio, la 7ª Commissione permanente del Senato riapre i giochi sul disegno di legge n. 545, il provvedimento della senatrice Carmela Bucalo (Fratelli d’Italia) che dovrebbe riscrivere le regole per l’assunzione dei docenti. Dopo mesi di audizioni e rinvii, il testo torna al centro dell’attenzione. Il motivo è tutto in un inciso dell’articolo 1. Così com’è scritto oggi, il disegno di legge stabilisce che i docenti iscritti nelle GPS potranno essere assunti solo dopo che saranno stati sistemati tutti i vincitori dei concorsi. In pratica, “un canale secondario, di ripiego”. Per il Coordinamento Docenti Precari si tratta di una condanna: “Così – attaccano i rappresentanti – il nostro percorso di stabilizzazione si allungherà a dismisura. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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