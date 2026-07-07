DDL Bucalo | il punto sulla riforma del reclutamento e lo stallo dei precari di Domenico Impernato

Notizia in breve

Il DDL Bucalo, che avrebbe dovuto riformare il reclutamento dei docenti, è attualmente fermo nelle commissioni parlamentari. La legge avrebbe dovuto aggiornare le procedure di assunzione, ma il blocco impedisce avanzamenti e lascia numerosi precari senza possibilità di stabilizzazione. La discussione sulla riforma scolastica si concentra su questa legge, che non ha ancora superato le fasi legislative.