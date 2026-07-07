DDL Bucalo | il punto sulla riforma del reclutamento e lo stallo dei precari di Domenico Impernato
Il DDL Bucalo, che avrebbe dovuto riformare il reclutamento dei docenti, è attualmente fermo nelle commissioni parlamentari. La legge avrebbe dovuto aggiornare le procedure di assunzione, ma il blocco impedisce avanzamenti e lascia numerosi precari senza possibilità di stabilizzazione. La discussione sulla riforma scolastica si concentra su questa legge, che non ha ancora superato le fasi legislative.
Il dibattito sulla riforma scolastica si accende attorno al DDL Bucalo, il provvedimento che prometteva di ridefinire il reclutamento docenti. Attualmente bloccato nelle commissioni parlamentari, il testo frena le aspettative di migliaia di lavoratori precari. Il contributo inviatoci da Domenico Impernato, un precario storico, che di seguito pubblichiamo.Scuola, l’eterno rinvio: il DDL Bucalo resta al palo in Parlamento e gela la speranza di 250mila precariMentre i corridoi della politica si concentrano sulle grandi riforme di sistema e sulle scadenze dei decreti d’urgenza, c’è un disegno di legge che si sta trasformando nel simbolo dell’ennesima promessa mancata per il mondo della scuola. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Notizie e thread social correlati
Servizio nelle scuole paritarie, il Senato avvia l’esame del ddl. Bucalo: “Un passo contro la disparità”Il Senato ha iniziato a esaminare il disegno di legge numero 1792, relativo al servizio nelle scuole paritarie.
“Nordio ci ascolti, così smantella l’unica vera riforma della giustizia”: l’allarme dei magistrati sul futuro dei precari del PnrrMagistrati e associazioni di categoria criticano il piano del governo riguardante gli addetti all’Ufficio per il processo, circa 8.