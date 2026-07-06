Doppio canale reclutamento docenti | ecco come Pittoni vuole stabilizzare i precari storici

Il doppio canale reclutamento docenti torna al centro del dibattito sulla scuola. L'idea è dare stabilità a chi insegna da anni, evitando il continuo passaggio da una procedura all'altra. Il responsabile Istruzione della Lega, Mario Pittoni, rilancia il progetto sui social e indica una strada per chiudere la stagione del precariato.Cosa prevede il doppio canale reclutamento docentiIl doppio canale reclutamento docenti vuole affiancare al concorso ordinario una via stabile, senza ulteriori prove selettive. L'obiettivo, spiega Pittoni, è evitare che chi sceglie l'insegnamento finisca dentro un «selezionificio senza fine». Per anni il percorso verso la cattedra è stato lungo, complesso e costoso, ma spesso non ha portato al posto fisso. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Reclutamento docenti, Pittoni (Lega): Il doppio canale è a metà dell'opera. Ecco cosa manca

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