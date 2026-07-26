Dopo gli scontri esulta il movimento No Tav | Siamo tornati | Sale il numero di feriti 450 identificati

Durante gli scontri di sabato in Val di Susa, sono stati identificati 450 partecipanti. Il numero di feriti registrati supera le 120, con alcune fonti che parlano di 143. Il movimento No Tav ha festeggiato il ritorno alle manifestazioni, annunciando la ripresa delle proteste. La polizia ha effettuato numerosi controlli e identificazioni tra i partecipanti alla protesta.

Secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa durante la protesta No Tav. E' salito anche il numero di feriti certe fonti parlano di oltre 120, altre di 143. Intanto i No Tav hanno diffuso un comunicato in cui si esalta l'accaduto: "La differenza sostanziale con chi spreca parole per dare dei facinorosi e degli incappucciati a chi partecipa attivamente alla costruzione di un mondo migliore è che questi politicanti tentano in maniera abbozzata e a tratti autoritaria di affrontare volenti o nolenti i frutti marci della loro crisi, noi costruiamo passo dopo passo la possibilità di porre fine a ingiustizia e sfruttamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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