donazione del commercialista giorgio pellacini al grade per una nuova risonanza al santa maria

Notizia in breve

Un commercialista ha donato una nuova risonanza magnetica al reparto di Ematologia di un ospedale. La donazione è stata effettuata nei giorni scorsi alla Fondazione Grade, come gesto di riconoscimento per il lavoro del personale sanitario. La donazione mira a migliorare le attrezzature disponibili nel reparto. Nessun dettaglio è stato fornito sui termini economici o sulle modalità della donazione.