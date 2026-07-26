Donazione del commercialista Giorgio Pellacini al Grade per una nuova risonanza al Santa Maria
Un commercialista ha donato una nuova risonanza magnetica al reparto di Ematologia di un ospedale. La donazione è stata effettuata nei giorni scorsi alla Fondazione Grade, come gesto di riconoscimento per il lavoro del personale sanitario. La donazione mira a migliorare le attrezzature disponibili nel reparto. Nessun dettaglio è stato fornito sui termini economici o sulle modalità della donazione.
Reggio Emilia, 26 luglio 2026 – Un gesto di generosità e un riconoscimento nei confronti della sanità reggiana. Il dottor Giorgio Pellacini nei giorni scorsi ha effettuato un’importante donazione alla Fondazione Grade come segno di apprezzamento per la professionalità e l'umanità del personale che opera nel reparto di Ematologia del Core. La donazione s arà interamente destinata al progetto di Grade per l’acquisto di una risonanza magnetica di ultima generazione, dal costo complessivo di circa 1,5 milioni, per la Radiologia dell'Arcispedale S. Maria Nuova, un investimento fondamentale per potenziare le capacità diagnostiche a beneficio dei pazienti di tutta la provincia reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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