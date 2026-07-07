Firenze all' ospedale di Santa Maria Nuova nasce Radio Cherubini | un aiuto musicale per pazienti pensato al Conservatorio

È stata avviata una nuova web radio all’interno dell’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. Si chiama Radio Cherubini ed è rivolta ai pazienti ricoverati. La radio è stata creata come progetto sperimentale, con l’obiettivo di offrire un supporto musicale ai degenti. La scelta di una web radio consente di trasmettere musica senza limiti di orario, con un focus sul benessere dei pazienti durante il ricovero.

Nell’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze debutta Radio Cherubini, la prima web radio dedicata ai pazienti ricoverati. Una sperimentazione nata dalla consapevolezza che la musica possa contribuire al benessere delle persone ricoverate. Un accompagnamento musicale capace di favorire rilassamento, equilibrio emotivo e una migliore esperienza di permanenza in ospedale: la proposta è stata sottoposta alla Fondazione Santa Maria Nuova dal professore di musica elettronica Roberto Neri, che ha sviluppato l'iniziativa insieme al professore emerito dell'Università di Firenze, Alessandro Mugelli, con il sostegno del direttore del Conservatorio, Giovanni Pucciarmati e dalla presidente Rosa Maria Di Giorgi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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