Soccorsi mobilitati per una donna al sesto mese Portata al Santa Maria dà alla luce due bebé

Nel primo pomeriggio di ieri, le forze di soccorso sono intervenute a Cadelbosco Sopra per un'emergenza parto. La donna di 28 anni, al sesto mese di gravidanza, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Lì ha dato alla luce due bambini, entrambi nati sani. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato delle équipe mediche e dei soccorritori. La donna e i neonati sono stati stabilizzati e sono sotto osservazione.

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