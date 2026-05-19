Soccorsi mobilitati per una donna al sesto mese Portata al Santa Maria dà alla luce due bebé
Nel primo pomeriggio di ieri, le forze di soccorso sono intervenute a Cadelbosco Sopra per un'emergenza parto. La donna di 28 anni, al sesto mese di gravidanza, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Lì ha dato alla luce due bambini, entrambi nati sani. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato delle équipe mediche e dei soccorritori. La donna e i neonati sono stati stabilizzati e sono sotto osservazione.
Soccorsi mobilitati in forze, nel primo pomeriggio di ieri, per un parto gemellare affrontato da una donna di 28 anni, residente in centro a Cadelbosco Sopra. Considerata la situazione potenzialmente critica dovuta a un parto prematuro in una gravidanza di circa sei mesi, sono stati attivati non solo gli operatori dell’ambulanza della Pubblica assistenza di zona, ma anche il personale dell’automedica di Reggio e quello dell’ elisoccorso di Parma, atterrato in uno spiazzo non distante l’abitazione, a ridosso del centro storico. Dopo le prime valutazioni cliniche, è stato disposto il trasporto d’urgenza della donna verso il Santa Maria Nuova di Reggio, dove sono stati da subito allertati gli specialisti dell’Ostetricia Ginecologia, soprattutto per far fronte alle possibili necessità dei neonati prematuri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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