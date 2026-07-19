Domenica 19 Luglio Live Rai Sport | diretta Finale Mondiali 2026 Spagna - Argentina Tour de France

Notizia in breve

Alle 21, la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La partita si svolgerà con i telecronisti della competizione, offrendo la visione dell'ultimo atto del torneo. La trasmissione sarà visibile anche su Rai Sport, mentre il Tour de France prosegue con le tappe in corso. La programmazione sportiva di domenica include anche altri eventi live.