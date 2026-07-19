Domenica 19 Luglio Live Rai Sport | diretta Finale Mondiali 2026 Spagna - Argentina Tour de France
Alle 21, la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La partita si svolgerà con i telecronisti della competizione, offrendo la visione dell'ultimo atto del torneo. La trasmissione sarà visibile anche su Rai Sport, mentre il Tour de France prosegue con le tappe in corso. La programmazione sportiva di domenica include anche altri eventi live.
Sport in TV oggi Domenica 19 Luglio 2026 Spagna - Argentina per il titolo di Campione del Mondo ore 21 in diretta su Rai 1 qui i telecronisti delle finali Mondiali In vista del weekend, Domenica 19 Luglio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina 1-2: la sintesi della gara
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