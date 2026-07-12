Domenica 12 Luglio Live Rai Sport | diretta Ciclismo Tour de France 2026 Beach Volley Tuffi

Da digital-news.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 12 luglio 2026, la programmazione sportiva di Rai Sport include la diretta del Tour de France, il beach volley e i tuffi. Sono previsti orari specifici per ciascuna disciplina, con telecronisti dedicati. La copertura riguarda eventi in corso e appuntamenti programmati per il giorno, trasmessi in diretta sulla rete. La giornata si inserisce nel palinsesto del weekend, con aggiornamenti e notizie sportive in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutta la programmazione sportiva Rai di oggi 12 Luglio con orari, dirette e telecronisti.  In vista del weekend, Domenica 12 Luglio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  . su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

domenica 12 luglio live rai sport diretta ciclismo tour de france 2026 beach volley tuffi
© Digital-news.it - Domenica 12 Luglio Live Rai Sport: diretta Ciclismo Tour de France 2026, Beach Volley, Tuffi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vivo Azzurro Live | pre-partita Italia-Irlanda del Nord

Video Vivo Azzurro Live | pre-partita Italia-Irlanda del Nord

Notizie e thread social correlati

Rai Sport Domenica 5 Luglio 2026 diretta Tour France, Calcio FIFA Mondiali 2026 Brasile - NorvegiaAlle 22, Rai 1 trasmette in diretta la partita tra Brasile e Norvegia, valida per i Mondiali di calcio 2026.

Rai Sport Sabato 4 Luglio 2026 diretta Tour de France e Calcio FIFA Mondiali 2026 Paraguay - FranciaAlle 23, su Rai 1, si svolge la partita Paraguay contro Francia negli ottavi di finale del Mondiale di calcio 2026, trasmessa in diretta.

Temi più discussi: Mondiali, le partite di oggi. Quando e dove vederle; Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orari sabato 11 luglio, canale, streaming; Mondiali, il tabellone dei quarti: la grafica con incroci, risultati e calendario; Argentina – Svizzera ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta.

luglio live rai domenica 12 luglio liveSanta Messa Rai 1 oggi 12 luglio 2026 | Diretta video da Vasto e Angelus con Papa Leone XIV: Dio e il semeSanta Messa Rai 1 oggi 12 luglio 2026, Chiesa S.Maria Maggiore a Vasto: domenica del seminatore con l'Angelus di Papa Leone XIV dal Vaticano ... ilsussidiario.net

Sport in tv oggi (domenica 12 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 12 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, la MotoGP con il GP della Germania, il volley femminile con ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web