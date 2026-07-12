Domenica 12 Luglio Live Rai Sport | diretta Ciclismo Tour de France 2026 Beach Volley Tuffi

Domenica 12 luglio 2026, la programmazione sportiva di Rai Sport include la diretta del Tour de France, il beach volley e i tuffi. Sono previsti orari specifici per ciascuna disciplina, con telecronisti dedicati. La copertura riguarda eventi in corso e appuntamenti programmati per il giorno, trasmessi in diretta sulla rete. La giornata si inserisce nel palinsesto del weekend, con aggiornamenti e notizie sportive in tempo reale.

Tutta la programmazione sportiva Rai di oggi 12 Luglio con orari, dirette e telecronisti. In vista del weekend, Domenica 12 Luglio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. . su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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