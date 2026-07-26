Domani prevista una doppia seduta Martedì la prova contro il Cagliari

Domani è prevista una doppia seduta di allenamento, dopo che oggi si è svolta una sessione mattutina e nel pomeriggio è stato concesso il riposo. Martedì è in calendario la partita contro il Cagliari. Con la gara di ieri si è conclusa la prima settimana di ritiro in Val di Sole.

Con la gara di ieri si è chiusa la prima settimana di ritiro in Val di Sole. Questa mattina una seduta di allenamento, mentre nel pomeriggio è previsto riposo, domani invece è in programma una giornata più intensa, una doppia seduta. Il Modena avrà ora di fronte a sé altre due amichevoli per chiudere l’esperienza trentina e rientrare poi in città. Martedì alle 17 a Temù, provincia di Brescia, i canarini affrontano il Cagliari dell’allenatore Fabio Pisacane. L’ingresso allo stadio sarà gratuito e la sfida verrà trasmessa in diretta su Dazn: l’incontro sarà acquistabile in modalità pay-per-view al costo di 2.99 euro, mentre sarà incluso senza costi aggiuntivi per gli abbonati ai pacchetti Dazn Full e Dazn Family. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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