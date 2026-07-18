Dimaro day 2 | doppia seduta oggi per il Napoli

Nella seconda giornata di ritiro a Dimaro, il Napoli ha svolto due sessioni di allenamento. La squadra ha lavorato sotto la guida di Massimiliano Allegri, che è stato accolto con un coro dagli spalti: “Mister, un saluto!”. La giornata è trascorsa con esercitazioni tecniche e allenamenti fisici, senza altri eventi significativi segnalati.

. Amici di GBT-magazine.com, secondo giorno di ritiro per il Napoli di Massimiliano Allegri nel ritiro di Dimaro. Il mister è stato salutato da un coro partito dagli spalti: “Mister, un saluto!”. Il tecnico ha risposto con un gesto e un saluto ai sostenitori presenti, ricevendo in cambio un lungo applauso che testimonia il grande entusiasmo con cui i tifosi stanno accompagnando l’inizio del nuovo corso azzurro. Il gruppo è stato diviso in due squadre, con Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic che si sono alternati tra i pali. Nella formazione titolare della fase tattica hanno trovato spazio Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola in difesa, con Anguissa, Lobotka e Vergara a centrocampo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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